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Реклама Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана Сегодня 09:00 Комментарии Прямая трансляция матча "Тобол" - "Актобе" и еще двух игр Кубка Казахстана ©ФК "Тобол" Сегодня, 16 июля, пройдут три матча группового этапа Кубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. В группе B "Кызыл-Жар" и "Кайсар" проведут встречу в Петропавловске. В квартете C состоятся матчи "Тобол" - "Актобе" и "Тараз" - "Махтаарал". Матч "Кызыл-Жар" - "Кайсар" начнется в 18:00 по времени Нур-Султана. Трансляция пройдет на PFLK TV. Две остальные встречи также будут показаны на PFLK TV. Матч "Тобол" - "Актобе" начнется в 19:00. "Тараз" - "Махтаарал" начнется в 21:00. Поделиться в соц. сетях:







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