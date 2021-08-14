Прямая трансляция матча "Шахтер" - "Ордабасы" и еще трех игр Кубка Казахстана по футболу

Сегодня, 14 августа, состоятся матчи группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в рамках пятого тура "Шахтер" в 19:00 примет "Ордабасы".

Еще три игры пройдут в рамках шестого тура, который станет последним на данной стадии турнира: "Жетысу" - "Туран" (18:00), "Тараз" - "Махтаарал" (20:00), "Кайсар" - "Акжайык" (21:00). Начало - по времени Нур-Султана.

В прямом эфире все матчи можно посмотреть на сайте ПФЛК-ТВ по этой ссылке. Также матч "Кайсар" - "Акжайык" можно посмотреть на телеканале Qazsport.

С положением команд в группах можно ознакомиться здесь.

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