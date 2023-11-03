В "Ордабасы" высказались о травмах Тагыбергена и Малого перед финалом Кубка Казахстана

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев поделился мыслями о предстоящем финале Кубка Казахстана по футболу. Соперником новоиспеченных чемпионов страны станет костанайский "Тобол", сообщают Vesti.kz.

- Не знаю, что сказать в преддверии финала. Наверное, символично, что по окончании чемпионата финальный матч кубка. Не могу сказать, что для нас сезон закончился, и что мы ждем, чтобы доиграть заключительный матч. Нет, мы готовимся, по-своему волнуемся, очень ждем этого. Надеюсь, завтра нам хватит эмоций и сил. Если рассматривать для нас этот матч, то задача попадания в еврокубки уже выполнена. Для нас это просто бонус, но на самом деле это большой для нас матч, так как мы не избалованы титулами, большими победами. Мы очень гордимся тем, что дошли до финала, и постараемся сделать все, чтобы выступить достойно завтра, - сказал он.

- Как вы будете мотивировать своих подопечных? Ведь вам, как тренеру, легче настраиваться на матч после чемпионства?

- В принципе, я считаю, что для таких матчей искать дополнительную мотивацию не нужно. У тебя есть возможность в финале, и для любого игрока это честь. Я далек от мысли, что мои игроки выйдут немотивированными. Могу сказать с полной уверенностью, что никто не выйдет отбывать номер на поле.

- "Тобол" в этом сезоне играет в несколько непонятный футбол, и вряд ли вы сможете подстраиваться под стиль соперника...

- Мы в этом сезоне ни под кого не подстраивались, никому не противостояли, а играли с позиции своих аргументов. "Тобол" - очень интересная команда, мне симпатична. Я бы не сказал, что игра этой команды непредсказуема. Это очень сильный соперник, мы относимся к нему с уважением.

- Будет ли играть завтра Сергей Малый?

- Еще есть сутки. Мы очень надеемся на это. Такая неприятная травма, но нужно отдать должное игроку за его профессионализм. Он сразу сказал, что сделает все, чтобы выйти завтра на поле. Это наш ключевой игрок, мы надеемся на его помощь.

- Как повлияло отсутствие Асхата Тагыбергена на поле?

- Пока никак не повлияло. В матче в Актау мы произвели ротацию состава. Конечно, отсутствие Асхата, как и других игроков, для нас ощутимо. Но мы сделали все, чтобы компенсировать его нехватку. Это лидер, как на поле, так и за его пределами. Надеюсь, что он приедет на матч, чтобы просто поприсутствовать здесь. Я очень рад, что у ребят сложилась такая семейная атмосфера в этом сезоне.

Напомним, что финальный матч Кубка Казахстана пройдет в субботу, 4 ноября, на "Астана Арене". Игра начнется в 16:00 по столичному времени.