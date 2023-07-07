"Ордабасы" потроллил "Астану" в день рождения столицы

"Ордабасы" потроллил "Астану" после победы в полуфинале Кубка Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Накануне шымкентский клуб на своем поле одержал победу в ответной встрече и вышел в финал турнира. В своем Instagram "Ордабасы" опубликовал фото с надписью "Поздравляем с днем Астаны!"

"Финал! Обладатель Кубка "Ордабасы" второй раз подряд вышел в финал! А мы поздравляем всех казахстанцев с праздником!" - написал клуб.

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