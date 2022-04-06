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Новый казахстанский футбольный клуб одержал дебютную победу

Новый казахстанский футбольный клуб одержал дебютную победу
©instagram.com/fcaqtobecity/
Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана

Новый футбольный клуб Aqtobe City, представляющий одноименный город, одержал первую в своей истории победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Актюбинцы в рамках первого раунда предварительного этапа Кубка Казахстана нанесли на своем поле поражение ФК "Арыс" из Туркестанской области - 2:1. Дубль в составе хозяев на счету местного воспитанника Сергея Лисенкова.

Во втором раунде Aqtobe City будет принимать "Жетысу", который разгромил "Алтай" со счетом 4:0. Матч пройдет 12 или 13 апреля.

Отметим, что о создании этого клуба было объявлено в конце 2021 года. Актюбинцы будут участвовать во второй лиге чемпионата Казахстана.

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Метки:
Кубок РК по футболу

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