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Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
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В матче "Атырау" - "Тобол" определился второй финалист Кубка Казахстана

В матче "Атырау" - "Тобол" определился второй финалист Кубка Казахстана
©ФК "Тобол"

Костанайский "Тобол" стал вторым финалистом Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ответном матче 1/2 финала костанайцы на выезде встречались с "Атырау". Игра завершилась в пользу гостей со счетом 1:0.

Единственный гол на 60-й минуте забил Иван Рогач.

Отметим, что в первом матче "Тобол" также одержал победу со счетом 1:0.

Напомним, что 6 июля "Ордабасы" стал первым финалистом турнира. Шымкентцы по сумме двух матчей обыграли "Астану".

Отметим, что финал Кубка Казахстана пройдет 4 ноября.

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Метки:
Атырау ФК Тобол ФК Казахстан Кубок РК по футболу

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