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Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
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В казахстанском футболе новый спонсор: сколько заработают клубы

В казахстанском футболе новый спонсор: сколько заработают клубы
©Андрей Ударцев

Букмекерская компания Fonbet стала титульным спонсором национального Кубка Казахстана по футболу и Суперкубка. Представители ведущего букмекера и руководители Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) раскрыли подробности сотрудничества, передает корреспондент Vesti.kz.

Контракт подписан на 3 года - на 3,5 миллиарда тенге. Президент ПФЛК Рохус Шох считает, что соглашение с новым партнером станет поворотным событием в истории казахстанского футбола.

"Сегодня очень знаменательный день для футбольных клубов Казахстана и профессионального футбола, - заинтриговал Шох на пресс-конференции. - Мы презентуем абсолютно новый контракт с компанией Fonbet - нашим новым титульным спонсором Кубка Казахстана по футболу. Мы очень рады, что Профессиональная футбольная лига Казахстана получила такого крупного и надежного партнера. Компания Fonbet имеет хорошую репутацию и серьезный статус.

Компания отлично зарекомендовали себя, ведь работает с ведущими клубами мира. Для Лиги - это новый и большой этап развития в коммерческой плоскости. Для клубов - возможность получить повышенные дивиденды. Лига становится на хорошие и качественные рельсы. Мы рассчитываем, что с новым партнером мы повысим статус Кубка Казахстана. Поднимем конкуренцию в турнире и получим положительный отклик среди фанатов футбола".

Шох признался, что в разработке нового контракта участвовали не только представители ПФЛК, но и руководители клубов - Совет Лиги.

"Подписание столь мощного партнера - совместная работа. Отдельно хочу поблагодарить Казахстанскую федерацию футбола, которая нам не только всесторонне помогала, но и передала коммерческие права. А ведь раньше их у Лиги не было. Вследствие чего открылись новые возможности для подписания таких сильных партнеров, как Fonbet.

Мы все говорим, что клубы должны зарабатывать. Это так, но мы должны создать продукт. К сожалению, сейчас качество футбола не очень высокое, но мы движемся вперед, шаг за шагом. Тут ведь очень многое завязано - улучшение инфраструктуры, маркетинговая стратегия... Только все это вместе даст эффект. Мы не будем останавливаться - сегодня у нас новый этап развития Лиги", - рассказал президент ПФЛК.

Компания Fonbet, со своей стороны, не только ждет быстрой прибыли от нового проекта, но и готова увеличивать свое присутствие в казахстанском футболе.

"Это наша первая работа с футболом в Казахстане, но мы хотим быть и станем серьезным партнером, - заявил представитель компании Fonbet в Казахстане Сергей Анохин. - Мы хотим познакомить казахстанцев с нашим высокотехнологичным продуктом. Мы уверены, что мы - лидеры мирового беттинга. Приложим все усилия, чтобы Кубок Казахстана и весь футбол в вашей стране засиял новыми красками. Мы готовы вложить достаточно большие средства на развитие и на интеграцию матчей Кубка Казахстана.

Для финала Кубка по футболу мы готовим большое шоу, как на главном матче в американском футболе - "Супербоуле". Скажу так - такого в Казахстане еще не было, но деталей раскрывать не буду. Ведем переговоры с коллегами с разных телеканалов, чтобы предложить новые возможности для вашего основного телевещателя. Хотим сделать финал незабываемым. Параллельно мы не забываем и о социальной ответственности. Разработали несколько проектов - их мы предложим ПФЛК и КФФ, чтобы интегрироваться в социальные футбольные проекты в Казахстане. Я очень надеюсь на плодотворное, качественное и долгосрочное сотрудничество".

Новый партнер ПФЛК заинтересован в расширении своего присутствия - букмекерская компания может стать титульным спонсором казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Успехи национальной команды добавляют ценность потенциальному сотрудничеству.

"В Казахстане появились предпосылки для работы таких крупных компаний, как мы, - считает Анохин. - Безусловно, мы рискуем определенными финансовыми средствами и на данном этапе мы больше будем вкладывать, чем получать. Но мы уверены, что Казахстан системно развивается, и мы сможем достичь нашей цели - помочь в развитии казахстанского футбола. И победа над Данией - показательна. В стране есть хорошая возможность для качественного и плодотворного развития. Мы точно будем стремиться, будем участвовать в конкурсах и будем развиваться. Надеюсь, что не только в Кубке".

На новый уровень должны выйти трансляции футбольных матчей в нашей стране - спонсор готов помочь.

"Мы на контракте с основным спортивным телевещателем - телеканалом Qazsport. Обсуждаем вопросы модернизации и улучшения телетрансляций. Хотел бы сказать, что мы вложим в этот процесс дополнительные финансовые средства, помимо тех, которые придут в Лигу. Есть определенные пожелания и возможности улучшать телетрансляции. Мы на заключенном (с ПФЛК. - Прим. ред.) контракте не остановимся", - оптимистично добавил представитель компании Fonbet. 

Заинтересованы в Fonbet в работе с казахстанскими участниками еврокубков. По словам Анохина, "Цена контракта высокая, но компания готова рассмотреть эти клубы". Готовы в компании поработать со сборной Казахстана после сенсационных побед над Данией и Словакией.

"Это, безусловно. Я ранее сказал о социальной ответственности, а она не может быть организована только с профессиональной федерацией футбола. У нее задача развивать профессиональные клубы. Социальную ответственность мы готовы развивать и с КФФ. Готовы поработать и со сборной, и с массовым футболом. Или с медийным футболом. Мы готовы по этим направлениям организовать взаимодействие", - уточнил Анохин.

Что касается текущей ситуации, то с приходом нового спонсора клубам в Кубке Казахстана обещают серьезные доходы - большую часть из 3,5 миллиарда тенге получат участники турнира.

"Кто и сколько получит, решит Совет Лиги. Большую часть денег получат клубы. Это даже не обсуждается, - заявил глава ПФЛК. - Ради этого все и делается. Скорее всего, будет использована прогрессивная система: чем выше ты прошел в Кубке, тем больше получишь. Это нормально. Больше всех получит победитель турнира.

О формате турнира? В Кубке Казахстана прошел групповой раунд, а сейчас стадия плей-офф с двумя матчами на каждом этапе. Интерес выше, когда играют дома и на выезде, но мы не останавливаемся. С Fonbet мы уже думаем, как нам изменить формат Кубка страны и Суперкубка. Изменения, скорее всего, будут. Мы найдем какое-то интересное решение".

Добавим, что первые матчи Кубка Казахстана с новым спонсором пройдут 19 апреля. Клубы сыграют в 1/8 финала турнира, а ответные игры намечены на 29 апреля.

Турнирная таблица "Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022"

Группа A

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 5 1 0 15-6 16
2 Ордабасы 6 3 0 3 9-8 9
3 Атырау 6 2 1 3 6-11 7
4 Аксу Ак 6 0 2 4 3-8 2

Группа B

Участник И В Н П М О
1 Кайсар 6 4 1 1 11-7 13
2 Акжайык 6 3 1 2 9-6 10
3 Каспий 6 3 1 2 10-9 10
4 Кызыл-Жар 6 0 1 5 4-12 1

Группа C

Участник И В Н П М О
1 Тараз 6 3 3 0 17-8 12
2 Мактаарал 6 3 1 2 11-9 10
3 Актобе 6 2 2 2 6-6 8
4 Тобол 6 1 0 5 7-18 3

Группа D

Участник И В Н П М О
1 Астана 6 3 3 0 17-7 12
2 Шахтер 6 3 1 2 13-14 10
3 Туран 6 1 2 3 5-9 5
4 Жетысу 6 0 4 2 4-9 4

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