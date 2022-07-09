"Кайрат" вышел в лидеры Кубка Казахстана после победы над "Ордабасы"

"Кайрат" выиграл у "Ордабасы" в стартовом матче Кубка Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Алматы завершился со счетом 2:0. Счет на 16-й минуте открыл Жоао Пауло, а во втором тайме Адилет Садыбеков увеличил разницу в счете (48).
Добавим, что ранее в группе А был сыгран еще один матч: "Атырау" в гостях обыграл "Аксу". Таким образом, после стартовых матчей у "Кайрата" и "Атырау" по три очка - клубы делят первые позиции в квартете.
Сегодня, 9 июля, в турнире будут сыграны еще два матча. С положением команд можно ознакомиться здесь.
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