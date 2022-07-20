Футболист сборной Казахстана получил дисквалификацию

Полузащитник павлодарского "Аксу" Еркебулан Тунгышбаев дисквалифицирован на три матча, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ по итогам матча Кубка Казахстана с "Ордабасы". В той игре Тунгышбаев получил прямую красную карточку в первом тайме.
"За грубую игру с использованием чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента, игрока команды "Аксу" Тунгышбаева Е. дисквалифицировать на три матча. Срок дисквалификации считать с 18 июля 2022 года", - говорится в постановлении.
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