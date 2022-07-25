"Это очень хорошо для уверенности". Кекер - о победе "Кайрата" над "Аксу"

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер высказался о победе над "Аксу" в матче третьего тура группового этапа Кубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

"В первую очередь хотел бы поздравить всех с победой. Мы сделали очередной шаг для выхода из группы, что очень важно. Сегодня, за исключением Еркебулана Сейдахмета, Вадима Ульянова и Гулжигита Алыкулова, играли воспитанники нашей академии, чем мы очень горды. Молодым парням очень важно играть в основе и прочувствовать футбол взрослого уровня против сильных соперников.

Я очень хорошо знаю всех молодых игроков нашего клуба, потому что я сам являюсь выходцем из академии, к тому же мы очень тесно работаем и обмениваемся мнениями с тренерским штабом "Кайрат-Жастар". Большое спасибо им за то, что, несмотря на вчерашний матч, они пожертвовали результатом и передали нам большую группу игроков.

Для Артура, Славы и Гулжигита было очень важно забить, и я рад, что они смогли отличиться в матче против "Аксу". Это очень хорошо для уверенности и дальнейшего развития игроков.

Сегодня мы дали отдохнуть игрокам основного состава перед игрой с "Кишвардой", чтобы они могли подойти к ответной игре более свежими. В прошлом году под моим руководством в еврокубках дебютировали пять воспитанников, в этом году ситуация повторилась. Также в прошлом сезоне в чемпионате дебютировало порядка 12 человек. Нам очень важно интегрировать молодых игроков, и мы будем продолжать делать это", - заявил Кекер.

Напомним, "Кайрат" обыграл "Аксу" со счетом 3:2. Для "желто-черных" это третья подряд победа в рамках текущего розыгрыша Кубка.

Добавим, что в ближайший четверг "желто-черные" проведут ответный матч квалификации Лиги конференций с венгерской "Кишвардой". Первая встреча в Алматы завершилась победой венгров со счетом 1:0.

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