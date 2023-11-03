"Это дополнительная мотивация". Тренер "Тобола" - о борьбе за Лигу Европы и Кубок Казахстана

Главный тренер "Тобола" Милич Чурчич рассказал о своих ожиданиях от встречи с новоиспеченными чемпионами Казахстана из "Ордабасы". Игра состоится в рамках финала Кубка Казахстана, сообщают Vesti.kz.

- Да, готовились к этой игре. Впереди одна тренировка. У нас уже есть выбор футболистов по позициям. Мы играем с чемпионами, и это хорошая мотивация для нас. С такой мотивацией мы должны отдать всего себя. Надеемся и на поддержку своих болельщиков, постараемся их отблагодарить игрой и доказать, что то, что было в еврокубках - это неслучайно. Мои футболисты готовы. Мы ждем завтрашний матч.

- Вы же понимаете, что завтра "Кайрат" и "Астана" будут болеть за ваших соперников?

- ...(смеется). Это дополнительная мотивация для нас. Мы сделаем все, чтобы порадовать своих болельщиков.

- Выйдет ли на поле Самат Жарынбетов?

- Это важный игрок для нас, но пусть это будет секретом (улыбается).

- Какой фактор важнее - поднять кубок над головой, или же то, что команда может выйти в квалификацию Лиги Европы?

- Для нас важно все. Хорошая игра, победа, еврокубки и, конечно, трофей.

- Вы готовитесь к возможной серии пенальти?

- Мы готовимся ко всему. Это футбол, и это профессиональный настрой. В еврокубках у нас уже были и дополнительное время, и серия пенальти. Но все же надеюсь, что моя команда сможет одержать победу в основное время матча.

Напомним, что финальный матч пройдет 4 ноября на "Астана Арене". Игра начнется в 16:00 по местному времени.

В случае победы, "Тобол" попадет в квалификацию Лиги Европы сезона-2024/2025. Если выиграет "Ордабасы", то еврокубковое место достанется уже "Кайрату", который сыграет в Лиге конференций.