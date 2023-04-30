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Реклама Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана Сегодня 21:54 Комментарии "Астана" забила два гола "Кайсару" и вышла в четвертьфинал Кубка Казахстана ©ФК "Астана" "Астана" обыграла "Кайсар" в ответном матче 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу и пробилась в следующую стадию нынешнего розыгрыша, передают Vesti.kz. Встреча прошла в Кызылорде и завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды. Отличились Абат Аймбетов (22-я минута) и Марин Томасов (90+4-я). В первой игре также победили астанчане - 5:1. Ранее в четвертьфинал пробились "Кайрат", "Кызыл-Жар", "Шахтер", "Тобол", "Атырау", "Ордабасы" и "Туран". Матчи 1/4 финала намечены на 17 мая и 7 июня. Поделиться в соц. сетях:













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