Али Алиев прокомментировал выход "Кызыл-Жара" в четвертьфинал Кубка Казахстана

Главный тренер "Кызыл-Жара" Али Алиев прокомментировал ответный матч 1/8 финала Кубка Казахстана против "Жетысу", по итогам которого его команда вышла в четвертьфинал, передает пресс-служба клуба. Он отметил, что игра прошла по плану.

"Поздравляю свою команду с проходом в следующий этап. Игра в первом матче была 3:0, предрешен был результат, нужно было только сконцентрироваться и взять игру под контроль, что мы и сделали.

У "Жетысу" свои приоритеты, и он решал свои задачи. Думаю, что игра получилась, как и планировали, проверили в футболистов, игроков, кто выйдет в ближайших играх и будет помогать основному составу. Очень порадовала игра Вадима Петрова в воротах, местный воспитанник Петропавловского футбола, и, я думаю, его ждет большое будущее в казахстанском футболе. Очень приятно, что и Виктор Зябко проявил себя в кубковых играх, и те ребята, что выполняли установку на поле.

"Жетысу" желаю удачи в чемпионате, хорошая добротная команда. Не просто так она отбирала очки и у "Кайрата" и остановила "Тобол", поэтому, думаю, что игра получилась очень информативной для обеих сторон, проведем анализ и будем идти дальше", - сказал Алиев.

Напомним, встреча прошла в Талдыкоргане и завершилась нулевой ничьей. "Кызыл-Жар" прошел дальше по сумме двух матчей.

Турнирная таблица "Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022" Группа A № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 6 5 1 0 15-6 16 2 Ордабасы 6 3 0 3 9-8 9 3 Атырау 6 2 1 3 6-11 7 4 Аксу Ак 6 0 2 4 3-8 2 Группа B № Участник И В Н П М О 1 Кайсар 6 4 1 1 11-7 13 2 Акжайык 6 3 1 2 9-6 10 3 Каспий 6 3 1 2 10-9 10 4 Кызыл-Жар 6 0 1 5 4-12 1 Группа C № Участник И В Н П М О 1 Тараз 6 3 3 0 17-8 12 2 Мактаарал 6 3 1 2 11-9 10 3 Актобе 6 2 2 2 6-6 8 4 Тобол 6 1 0 5 7-18 3 Группа D № Участник И В Н П М О 1 Астана 6 3 3 0 17-7 12 2 Шахтер 6 3 1 2 13-14 10 3 Туран 6 1 2 3 5-9 5 4 Жетысу 6 0 4 2 4-9 4 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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