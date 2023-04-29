Али Алиев прокомментировал выход "Кызыл-Жара" в четвертьфинал Кубка Казахстана

Главный тренер "Кызыл-Жара" Али Алиев прокомментировал ответный матч 1/8 финала Кубка Казахстана против "Жетысу", по итогам которого его команда вышла в четвертьфинал, передает пресс-служба клуба. Он отметил, что игра прошла по плану.
"Поздравляю свою команду с проходом в следующий этап. Игра в первом матче была 3:0, предрешен был результат, нужно было только сконцентрироваться и взять игру под контроль, что мы и сделали.
У "Жетысу" свои приоритеты, и он решал свои задачи. Думаю, что игра получилась, как и планировали, проверили в футболистов, игроков, кто выйдет в ближайших играх и будет помогать основному составу. Очень порадовала игра Вадима Петрова в воротах, местный воспитанник Петропавловского футбола, и, я думаю, его ждет большое будущее в казахстанском футболе. Очень приятно, что и Виктор Зябко проявил себя в кубковых играх, и те ребята, что выполняли установку на поле.
"Жетысу" желаю удачи в чемпионате, хорошая добротная команда. Не просто так она отбирала очки и у "Кайрата" и остановила "Тобол", поэтому, думаю, что игра получилась очень информативной для обеих сторон, проведем анализ и будем идти дальше", - сказал Алиев.
Напомним, встреча прошла в Талдыкоргане и завершилась нулевой ничьей. "Кызыл-Жар" прошел дальше по сумме двух матчей.
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