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Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
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"Актобе" предупредили перед битвой с "Елимаем"

"Актобе" предупредили перед битвой с "Елимаем"
©instagram.com/fcaktobe_official

Сегодня, 19 июня, "Елимай" и "Актобе" проведут ответный матч в рамках 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Семее и начнется в 20:00 по времени Астаны. Первую игру "красно-белые" выиграли на своем поле со счетом 2:0.

Телеграм-канал Серый CARDINAL поделился своими ожиданиями по предстоящему противостоянию:

"В игре "Елимай" - "Актобе" судейской подоплеки практически нет. На авансцену выходит тактическая выучка и гибкость тренера. Об этом гораздо приятнее рассуждать.

Так вот "Актобе" уже принял первый бой в Семее. Команда, за три дня проведенные здесь подсобралась, свыклась. Игроки, как любит говорить Дмитрий Парфенов, более или менее пришли к единому знаменателю. Тем не менее, преимущество в два мяча на таком уровне, достаточно солидное, чтобы его упустить. Но абсолютно уверены, что Андрей Карпович весел не бросил и готовит коллеге сюрпризы. Какие именно, узнаем по ходу матча. Но попытаемся предположить, что ставка будет сделана на быстрый гол (или гол в первом тайме) и силовой футбол. Иначе и смысла нет. Попытка придушить фаворита на длинной дистанции, скорее всего, закончится ничем. Более скоростная атака актюбинцев все равно найдет свои моменты для взятия ворот. А вот быстрый гол может заставить их дрогнуть. Еще предполагаем, что решающими могут оказаться последние минуты двух таймов или дополнительного (если дойдет). Здесь вне всякого сомнения преимущество у "Елимая".

Напомним, что в другом полуфинале встретятся "Атырау" - "Тобол". Прямая трансляция будет доступна здесь.

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Метки:
Елимай ФК Актобе ФК Футбол Кубок РК по футболу

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