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Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
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"Атырау" - "Тобол", "Елимай" - "Актобе". Прямая трансляция ответных полуфиналов Кубка Казахстана

"Атырау" - "Тобол", "Елимай" - "Актобе". Прямая трансляция ответных полуфиналов Кубка Казахстана
©qfl.kz

Сегодня, 19 июня, пройдут ответные матчи 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Сыграют "Атырау" - "Тобол" (18:00), "Елимай" - "Актобе" (20:00).

Игры в прямом эфире покажет сайт QFL:

Ссылка 1

Ссылка 2

В первых встречах "Тобол" победил "Атырау" - 1:0, а "Актобе" оказался сильнее "Елимая" - 2:0.

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Атырау ФК Елимай ФК Актобе ФК Футбол Кубок РК по футболу

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