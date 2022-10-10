Великолепное трио. Кто из казахстанцев поедет на чемпионат мира по CS:GO

Три команды с казахстанцами примут участие на IEM Rio Major 2022 по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) с призовым фондом миллион долларов в Рио-Де-Жанейро (Бразилия), передает корреспондент Vesti.kz.

В предварительной стадии сыграют Cloud9 Абая Hobbit Хасенова, Outsiders Алексея Qikert Голубева и Evil Genius Санжара neaLaN Исхакова. Их ждет групповой этап, в котором сойдутся 16 коллективов. Матчи пройдут с 22 по 27 октября. Половина из них пройдет в основной раунд, где сыграют с сильнейшими командами мира.

Победитель соревнования будет известен 13 ноября и получит 500 000 долларов и путевку на BLAST Premier World Final 2022 и следующий чемпионат мира IEM Katowice 2023.

Отметим, что в мае на последнем чемпионате мира PGL Major Antwerp 2022 казахстанцы не смогли пробиться даже в плей-офф турнира. Такое случилось впервые за несколько лет.

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