Казахстанец заинтересовал команду из топ-10 мирового рейтинга по CS:GO

22-летний экс-игрок Entropiq казахстанец Виктор Lack1⁠ Болдырев заинтересовал французскую команду G2, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации авторитетного портала HLTV.org, Болдырев официально покинул состав Entropiq. Его сменили на россиянина Николая mir⁠ Битюкова.

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Сообщается, что в казахстанце уже заинтересован ряд топовых команд. В их числе коллектив G2, который занимает шестое место в мировом рейтинге. Добавим, что G2 существует с 2015 года. Ее наивысшим достижением стали два серебра на чемпионатах мира.

Отметим, что в составе Entrоpiq Болдырев поднимался на девятую позицию, становившись призером нескольких престижных турниров. Однако после ухода Болдырева наступила "черная полоса". Они заняли 5-6-е места на ESL Challenger EU и 13-16-е места на Roobet Cup.

Напомним, что до Entropiq казахстанец выступал за Se7en Esports и Winstrike. Информации о его переходе в новый коллектив еще нет.

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