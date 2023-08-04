Защитник сборной Казахстана обратился в болельщикам после провала в еврокубках

Защитник "Ордабасы" Сергей Малый обратился к болельщикам клуба после вылета из еврокубков, сообщают Vesti.kz.
Напомним, шымкентский клуб проиграл варшавской "Легии" в ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций и завершил выступление на турнире.
"Друзья, спасибо, что поддерживаете нас! Футбол - это прекрасная игра в своем оригинале. И вы ее часть, болельщики, с вами футбол приобретает свои краски! Мы стараемся и будем всегда стараться приносить вам радостные эмоции!" - написал Малый в Instagram.
Загрузка матч-центра...
Реклама