"Ордабасы" едва не сделал камбэк с 0:2, но вылетел из Лиги конференций

Шымкентский "Ордабасы" провел ответный матч с польской "Легией" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz. Встреча прошла в Варшаве и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Первый тайм остался за "Легией". Сначала на 18-й минуте Павел Вшолек открыл счет, а на 42-й Юри Рибейру удвоил преимущество команды.

После перерыва "Ордабасы" один мяч отыграл - отличился Всеволод Садовский (57-я). Однако на 71-й минуте Томаш Пекхарт восстановил преимущество "Легии" в два мяча.

На 84-й минуте защитник "Ордабасы" Сергей Малый вновь сократил отставание до минимума, но на большее у гостей времени не хватило.

Напомним, первый матч прошел в Шымкенте и завершился со счетом 2:2. Таким образом, "Легия" выиграла с общим счетом 5:4 и прошла дальше, тогда как "Ордабасы" вылетел из Лиги конференций.

Это первая потеря Казахстана в еврокубках. Ранее "Тобол" и "Актобе" вышли в третий квалификационный раунд, пройдя по сумме двух матчей швейцарский "Базель" (3:1,1:2) и кутаисское "Торпедо" (4:1,1:2) соответственно.

"Астана" же проиграла во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов загребскому "Динамо" (0:4,0:2). Столичный клуб продолжит выступление в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

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