"Второй тайм решил исход". Капитан "Тобола" прокомментировал победу над "Базелем"

Капитан "Тобола" Самат Жарынбетов высказался о сенсационной победе в квалификации Лиги конференций над швейцарским "Базелем", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Швейцарии завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. ответная встреча пройдет в Костанае 3 августа.

"Мы прекрасно понимали, что "Базель" – высококлассная команда. Они играют в хороший футбол. Смотрели видео нарезки с их участием, разбирали. Я думаю, второй тайм решил исход игры. Мы забили три гола, и нам оставалась просто правильно играть.

Хотелось бы сказать спасибо тем, кто искренне за нас болеет. Очень приятно, что на матче были и наши болельщики, спасибо им большое, мы чувствовали их поддержку.

Отмечу, что еще ничего не решено. Все станет ясно дома, в ответной игре. Будем готовиться", - цитирует Жарынбетова пресс-служба костанайцев.