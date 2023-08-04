Много возможностей, мало идей. "Ордабасы" - главное разочарование Казахстана в еврокубках

"Ордабасы" уступил польской "Легии" по итогам двухматчевого противостояния квалификации Лиги конференций и первым из казахстанских клубов покинул еврокубки. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чего не хватило шымкентскому клубу, учитывая его огромные кадровые возможности.

Было очевидно, что выезд в Варшаву окажется для "Ордабасы" крайне сложным, но шансы на позитивный исход оставались, ведь команда достаточно опытная по именам. Однако в первом тайме "Легия" доминировала и "Ордабасы" пропустил два справедливых мяча. Во второй половине был более равный рисунок, "Ордабасы" наконец показал контригру, моментами создавал давление и создал иллюзию камбэка.

По итоговому счету остается впечатление равной схватки, ведь разница лишь в один мяч, и по факту интрига не умирала до последних минут. Но концептуально "Легия" была сильнее "Ордабасы".

Сам факт вылета "Ордабасы" от "Легии" - это не страшно, все-таки польский клуб изначально казался фаворитом и он более адаптирован к еврокубках. Но не покидает ощущение, что шымкентцы не сумели максимально использовать свой кадровый потенциал.

Когда у тебя в центре поля Тагыберген - Макаренко - Исламхан, конструктив в игре может быть более глубоким, креативным и непредсказуемым. Но игре "Ордабасы" не хватало системности.

"Ордабасы" сейчас доминанта в Казахстане, однако первый же серьезный европейский соперник вскрыл его слабости. Наполнение состава позволяет шымкентцам гораздо разнообразнее играть в атаке. Но пока все основывается на простых составляющих.

Например, что делает команда в критических ситуациях в чемпионате Казахстана? В большинстве случаев рассчитывает на дальние удары Тагыбергена и на продуктивность стандартов, поскольку есть большое количество высокорослых игроков. И если в КПЛ это работает, то в еврокубках совсем другая ситуация, там требуется больше изобретательности. И у "Ордабасы" есть для этого качественный, разнообразный и очень широкий круг ресурсов, но почему-то все идет к упрощению.

В этой связи нельзя не говорить о фигуре тренера. Перед нами на контрасте есть сенсационный проход "Тобола". Думаю, многие согласятся, что статусно "Базель" примерно такой же соперник как "Легия". При этом "Тобол" - команда, где совершенно другой уровень возможностей.

Показательно, что именно из Костаная в Шымкент перебралась целая группа игроков сборной Казахстана. Однако серб Милич Чурчич кажется ни разу публично не жаловался о потерях клуба. И при этом он построил команду достаточно смелую, гибкую и атакующую. В частности, он ушел от системы в три защитника и построил коллектив, который способен атаковать позиционно. Успех "Тобола" указывает, что даже в ситуации кадрового голода можно создать команду, выстроенную не только на индивидуально сильных качествах игроков, но и на системе.

"Тобол" показал оверперфоманс при своих относительно скромных возможностях, то же самое мог сделать "Ордабасы". В идеальной шкале оценки тренеров иностранец должен показывать либо сверхрезультат, либо вносить нечто уникальное для Казахстана.

Станимир Стойлов и Виктор Кумыков добивались как раз результатов выше ожиданий, при этом Виктор Балютович еще внес разнообразие и эффективность по части розыгрыша стандартов и аутов. Стилистически новую главу в КПЛ открыл Владимир Муханов, ранее мы не видели настолько вдумчивый и построенный на контроле мяча футбол. Еще одну новую и трендовую идею спустя десятки лет внес амбициозный Алексей Шпилевский. Он показал, куда идут многие передовые команды в Европе и почему в современном футболе так важен прессинг.

И вот сейчас возникает вопрос: "Ордабасы" - лидер чемпионата Казахстана и, возможно, клуб с самыми большими ресурсами, но есть ли в команде игровая изюминка? Есть ли нечто новое или концептуально привлекательное с точки зрения игры? На данный момент ответ - нет. Есть ощущение, что "Ордабасы" просто заточен на сильных качествах своих игроков, а не на какой-либо стилистике и идее.

Александр Седнев точно квалифицированный специалист, но является ли он новатором или тренером, умеющим показать результаты выше ожидаемых? И в первом случае, и во втором - нет.

Фото: legia.com©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35 4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29 5 Кызылжар 16 9 1 6 17-14 28 6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 7 Атырау 17 6 5 6 18-20 23 8 Жетысу 17 7 2 8 17-24 23 9 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21 10 Шахтер 17 5 3 9 19-23 18 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 13 Каспий 17 2 5 10 17-30 11 14 Аксу Пв 17 3 2 12 14-29 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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