Видеообзор сенсационной победы "Тобола" в матче Лиги конференций

ФК "Тобол" выиграл в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Костанайцы встречалась в Швейцарии с "Базелем" и выиграли со счетом 3:1.

Хозяева первыми вышли вперед. На 25 минуте счет открыл Тьерно Барри. Первая половина матча завершилась в пользу швейцарского клуба - 1:0.

Во втором тайме полузащитник Рамазан Оразов имел возможность сравнять счет. Но на 54 минуте он не забил пенальти. "Базель" же в это время остался в меньшинстве после удаления автора первого гола.

Костанайцы воспользовались численным преимуществом и за пять минут забили сопернику два гола. Сначала на 57-й счет 1:1 сделал Серж Дебле.

А на 62-й Оразов исправил свою оплошность и вывел "Тобол" вперед.

На 69 минуте "Базель" понес еще одну потерю. Из-за перебора желтых карточек поле покинул Рикардо Калафьори. И сразу же после этого Ислам Чесноков забил в ворота хозяев третий мяч.

Ответную игру в Костанае "Тобол" и "Базель" проведут 3 августа.

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