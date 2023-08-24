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Видеообзор первого матча "Астаны" с "Партизани" в плей-офф Лиги конференций

Видеообзор первого матча "Астаны" с "Партизани" в плей-офф Лиги конференций
©ФК "Астана"

"Астана" обыграла на своем поле албанский "Партизани" (1:0) в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Решающий гол на 41-й минуте забил Степан Лончар.

Кроме того, по ходу игры голкипера гостей огорчили Абат Аймбетов и вышедший на замену Марин Томасов, однако их голы были отменены из-за офсайда.

Видеообзор игры представлен ниже:

Ответная игра команд состоится в ночь на 1 сентября на "Эльбасан-Арене".

Ранее главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян назвал главное разочарование первого матча с "Партизани". С мнением наставника албанского клуба Зорана Зекича можно ознакомить здесь.

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Метки:
Астана ФК Лига конференций

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