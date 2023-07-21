Видеообзор матча Лиги конференций "Хонка" - "Тобол"

Костанайский "Тобол" вышел во второй раунд квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ответном матче первого квалификационного раунда турнира, который прошел на выезде костанайцы сыграли вничью с финской "Хонкой".
Напомним, что в первом матче, который прошел в Костанае, "Тобол" одержал победу со счетом 2:1.
В следующем раунде костанайцы сыграют со швейцарским "Базелем". Первый матч казахстанская команда проведет на выезде 27 июля. А ответный сыграет в Казахстане 3 августа.
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