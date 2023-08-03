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Видеообзор матча в Костанае: "Тобол" проиграл "Базелю", но прошел дальше в Лиге конференций

Видеообзор матча в Костанае: "Тобол" проиграл "Базелю", но прошел дальше в Лиге конференций
©ФК "Тобол"

Предлагаем вашему вниманию видеообзор ответного матча "Тобола" со швейцарским "Базелем" во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Как сообщают Vesti.kz, встреча прошла в Костанае. "Тобол" проиграл его со счетом 1:2, но прошел дальше по суммам двух матчей. 

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Лига конференций Наши в еврокубках Футбол

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