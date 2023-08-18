Видеообзор матча, или как "Тобол" прошел дальше в еврокубках

Предлагаем вашему вниманию видеообзор ответной встречи третьего отборочного раунда Лиги конференций, по итогам которой"Тобол"прошел в раунд плей-офф турнира.

В еврокубках остались два казахстанских клуба. С кем сыграют дальше "Астана" и "Тобол"

Костанайцы встречались с "Дерри Сити". Матч прошел в Талле (Ирландия), основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Учитывая, что первая игра в Костанае закончилась аналогичным результатом, победитель противостояния определялся по пенальти и им стал "Тобол".