"В следующий раз обязательно". Лидер "Тобола" дал обещание перед матчем с "Базелем"

Полузащитник "Тобола" Рамазан Оразов высказался в преддверии ответного матча квалификации Лиги конференций против швейцарского "Базеля", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайцев.

Встреча пройдет завтра, 3 августа в Костанае. В первой игре "Тобол" одержал победу со счетом 3:1. В том матче Оразов отличился забитым голом.

- В первую очередь хочу пожелать удачи всем казахстанским клубам в предстоящих играх. Хочу присоединиться к словам главного тренера, что нас ждет непростой матч завтра. Мы провели хороший первый выездной матч, отдали там много сил и эмоций. Всю неделю готовились к ответной игре и завтра, надеюсь, при полных трибунах порадуем болельщиков, отдадим себя также по максимуму.

- Нет ли у Вас психологического давления при исполнении одиннадцатиметрового удара?

- Ну, это игровой момент и такое может со всеми случиться. Пенальти - это лотерея, можно сказать. Я сам ударил не очень хорошо, в тот же угол, что и с "Окжетпесом". До удара выбрал этот угол и так случилось, что вратарь отбил. Но ничего из этого тоже нужно извлечь урок и в следующий раз я обязательно забью.

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