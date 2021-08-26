Уверенный дебют Бердыева. Прогноз Vesti.kz на матч Лиги конференций "Кайрат" - "Фола"

"Кайрат" в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций примет люксембургскую "Фолу". Корреспондент Vesti.kz попытался предположить, какой состав изберет Курбан Бердыев, а также предугадать результат матча.

Алматинцы после победы в первом матче со счетом 4:1, очевидно, будут раскрепощены в ответном поединке. К тому же команду должен воодушевить приход Бердыева на пост главного тренера. С таким набором позитивных событий футболисты имеют шанс триумфально шагнуть в первую в истории клуба групповую стадию еврокубкового турнира.

Вероятно, что Бердыев сыграет по схеме 4-3-3, которая относительно благополучно прижилась в команде.

В воротах однозначно безальтернативная кандидатура Стаса Покатилова. В обороне слева направо будет привычное сочетание: Ян Вороговский, Нуралы Алип, Раде Дугалич и Дино Миканович. Впрочем, здесь могут быть изменения. Во-первых, универсал Камо Оганесян может сыграть на флангах защиты. Во-вторых, отлично в Люксембурге проявил себя Маки Баньяк, способный заменить любого из центральных защитников.

Отбывшие дисквалификацию Денис Поляков и Айбол Абикен дают значительное усиление в центре поля. Полякову как раз уготована роль опорного полузащитника, чуть выше, вероятно, сыграют Абикен и Рикарду Алвеш. Португалец здорово проявил себя в Люксембурге и, безусловно, имеет право рассчитывать на место в составе, тем более ничего не известно о состоянии травмированного Небойши Косовича.

В атаке напрашивается трио: Хосе Канте, Артур Шушеначев и Вагнер Лав под ними.

В Люксембурге именно линия атаки проявила себя выше всяких похвал, сыграв ключевую роль в победе. Три гола из четырех забили нападающие. Настоящим лидером проявил себя Лав, отличившийся дублем и ассистом на Шушеначева.

Суммируя все это, стоит полагать, что "Кайрат" сыграет раскрепощенно и непринужденно. Вероятно, алматинцы не станут растрачиваться, сделав уверенную разницу в свою пользу.

Прогноз Vesti.kz на предстоящий матч - победа "Кайрата" со счетом 3:0.

Начало поединка - в 20:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, это первый матч для Бердыева в качестве наставника "Кайрата". Контракт с 69-летним специалистом подписан до конца года с возможностью пролонгации на два года.

До этого он занимал должность советника председателя наблюдательного совета клуба.

Фото: ФК "Кайрат"©

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