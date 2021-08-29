"Ужасный жребий". В Швейцарии отреагировали на попадание "Кайрата" в группу с "Базелем"

Швейцарское издание "4-4-2" отреагировало на результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций, где "Базель" сыграет в одной группе с алматинским "Кайратом", сообщает KazFootball.kz.

"Ужасный жребий для "Базеля" в Лиге конференций. "Бебби" предстоит путешествие на восток к командам из Казахстана, Азербайджана и Кипра.

Хуже жребия для клуба Суперлиги Швейцарии и не могло быть. К тому же все три соперника не очень привлекательны. Мы говорим о казахстанском "Кайрате", азербайджанском "Карабахе" и кипрской "Омонии". Стадион "Базеля" вряд ли будет заполнен в домашних матчах против этих команд. В конце концов, со спортивной точки зрения "Бебби" являются фаворитами в этой группе", - пишет издание.

Напомним, в группе H Лиги конференций "Кайрат" сыграет с швейцарским "Базелем", азербайджанским "Карабахом" и кипрской "Омонией". С расписанием этих игр можно ознакомиться здесь.

Озвучены призовые "Кайрата" за удачное выступление в группе Лиги конференций

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