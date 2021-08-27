В УЕФА отреагировали на выход Вагнера Лава в группу Лиги конференций в составе "Кайрата"

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) отметил успех бразильского форварда "Кайрата" Вагнера Лава в Лиге конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ответном матче раунда плей-офф алматинцы на своем поле одержали победу над люксембургской "Фолой" (3:1) и впервые в истории пробились в групповой этап еврокубков. Один из мячей забил Вагнер Лав.

"37-летний Вагнер Лав вернулся на европейскую арену с "Кайратом", - говорится в сообщении организации.

Напомним, что в первой игре в Люксембурге также удачливыми оказались казахстанцы - 4:1. Таким образом, "Кайрат" выиграл противостояние с общим счетом 7:2.

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