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Тренер "Тобола" сделал заявление после вылета из Лиги чемпионов

Тренер "Тобола" сделал заявление после вылета из Лиги чемпионов
©ФК "Тобол"

Главный тренер "Тобола" Милан Миланович прокомментировал первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против гибралтарского "Линкольн Ред Импс". Его слова приводит пресс-служба костанайского клуба.

- В составе "Линкольна" есть опытные игроки, которые ведут за собой команду. Некоторые из них играли в разных лигах Испании и Англии. Они последние годы выступают в еврокубках очень хорошо. Их прошлогодний результат всем известен. Но нас в первую очередь интересует наша игра. Наша цель – пройти в следующий раунд Лиги конференции.

Напомним, "Тобол" начал путь с Лиги чемпионов, где в первом квалификационном раунде уступил венгерскому "Ференцварошу" с общим счетом 1:5 и вылетел в Лигу конференций.

Первый матч с "Линкольном" состоится 21 июля в Тоболе, а ответная игра - через неделю на поле соперника.

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Лига чемпионов Лига конференций УЕФА Наши в еврокубках Футбол

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