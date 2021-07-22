Тренер "Аталанты" объяснил неожиданный результат в матче с "Кайратом"

Главный тренер "Аталанты" Маурицио Сарри прокомментировал неожиданную ничью в матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций с "Кайратом", передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 1:1.

- Ничья - это, пожалуй, не тот результат, на который вы рассчитывали в этом домашнем матче?

- Нет, рассчитывали не на это. Но, как мы и говорили вчера, простых матчей в еврокубках больше не бывает. К тому же мы сами усложнили себе жизнь в игре, которую полностью контролировали - и по территориальному преимуществу, и по владению мячом. Нужно было просто проявить терпение, чтобы дожать соперника и победить. Вместо этого мы сами привезли себе гол, после чего наткнулись на глухую стену в обороне. Слава богу, что в итоге смогли сравнять счёт.

С точки зрения характера команда не сдалась и не опустила руки. Но нам не хватило скорости на этапе созидания: мяч должен был ходить быстрее, нужно было агрессивнее атаковать свободные зоны и играть вглубь. Хотя в определенный момент делать забросы вглубь стало тяжело, потому что соперник сел очень глубоко. И все же нам не хватило скорости - как мысли, так и физической скорости движения мяча. Нужно было играть в меньшее количество касаний, двигать мяч быстрее. В этом компоненте мы точно можем прибавить, - приводит слова Сарри пресс-служба "Аталанты".

- Когда закончится эта чёрная полоса? Возможно, в следующем матче вам улыбнется хоть капля удачи, да и травмированные начнут возвращаться?

- Очевидно, что сейчас мы переживаем период огромных трудностей. У нас 9-10 травмированных, ещё четыре игрока перегружены матчами за последние дни, и медицинские показатели рекомендуют использовать их в щадящем режиме. В итоге у нас выпало 13-14 футболистов из 24. Это деликатный момент, и мы не должны думать, что выберемся из него за один день. Нужно дождаться возвращения травмированных, работать, прибавлять и шаг за шагом выходить из этой ситуации, - отметил итальянский специалист.

Напомним, что следующую игру в Лиге конференций "Кайрат" проведёт на своём поле со шведским "Мьельбю" 26 ноября, а "Аталанта" в этот день сыграет на выезде против боснийского "Бораца".

Ранее двух игроков "Кайрата" назвали лучшими в матче с "Аталантой", подробности - тут.

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