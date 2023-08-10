"Тоболу" предрекли победу в матче квалификации Лиги конференций

Сегодня, 10 августа, "Тобол" проведет первый матч с ирландским "Дерри Сити" в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций. Встреча пройдет в Костанае и начнется в 20:00 по времени Астаны, сообщают Vesti.kz.

Телеграм-канал Серый CARDINAL предполагает, что победа в этой игре достанется казахстанскому клубу.

"Сегодня, первым из двух наших клубов, начнет третий квалификационный раунд Лиги конференции "Тобол". Костанайцам будет противостоять непростой соперник - "Дерри Сити" из Ирландии. Команда крепкая, боевая, бегущая. Но искушенным бойцом ее также не назовешь, поэтому смеем предположить, что играющий дома "Тобол" сумеет победить и создать хороший запас прочности перед ответной игрой. Желаем уверенной победы казахстанскому клубу! Матч обещает быть интересным", - пишет источник.

Напомним, ответная игра команд состоится 18 августа в Ирландии. Победитель пары в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с сильнейшим противостояния "Виктория Пльзень" (Чехия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта). Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 августа.

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