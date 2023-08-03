"Тобол" узнал хорошие новости перед ответным матчем с "Базелем" в Лиге конференций

Швейцарский "Базель" столкнулся с кадровыми проблемами перед ответным матчем с костанайским "Тоболом" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

В Костанай по разным причинам не полетят сразу восемь игроков "Базеля". Это Риккардо Калафьори, Тьерно Барри (оба – дисквалификация), Габриэль Сигуа (пока не имеет права играть), Марвин Хитц, Йонас Аджетей, Жонатан Дюбазен, Леон Авдуллаху (все – травмированы) и Таулянт Джака (болен).

Ответный матч состоится сегодня, августа, в Костанае и начнется в 20:00 по времени Астаны. Прямая трансляция доступна здесь.

Напомним, первый матч между командами прошел в Швейцарии и завершился победой казахстанского клуба со счетом 3:1.

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