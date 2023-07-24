"Тобол" расстался с легионером перед матчем с "Базелем" в Лиге конференций

Костанайский "Тобол" объявил о расставании с боснийским полузащитником Асмиром Сульичем, сообщают Vesti.kz. Стороны пришли к соглашению о расторжении отношений по обоюдному согласию.

31-летний Сульич перешел в "Тобол" в феврале этого года. В составе костанайского клуба он провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

После 15 сыгранных матчей "Тобол" с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблицы, отставая на 16 баллов от лидирующего "Ордабасы" (шымкентцы провели на две игры больше).

В то же время "Тобол" вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет со швейцарским "Базелем". Первый матч костанайская команда проведет на выезде 27 июля, а ответный сыграет в Казахстане 3 августа.

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