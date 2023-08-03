"Тобол" проигрывает после первого тайма ответного матча Лиги конференций

Сегодня, 3 августа, костанайский "Тобол" проводит ответный матч со швейцарским "Базелем" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.
Встреча проходит в Костанае. После первого тайма казахстанский клуб проигрывает со счетом 1:2.
На 26 минуте гостей вывел вперед Антон Каде, а на 32-й Жан-Кевин Огюстен закрепил успех, забив пенальти.
Один мяч до перерыва успел отыграть Серж Дебле, пробивший на 43 минуте 11-метровый.
Следить за подробной статистикой матча можно по этой ссылке.
Напомним, первый матч между командами прошел в Швейцарии и завершился победой "Тобола" со счетом 3:1.
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