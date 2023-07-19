"Тобол" прилетел в Финляндию на ответный матч Лиги конференций

Футболисты и тренерский штаб костанайского "Тобола" прибыли в Финляндию, где им предстоит провести ответный матч против местного клуба "Хонка" в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Сегодня, 19 июля, у команды запланирована тренировка на стадионе Myyrmäen.

Сама ответная игра состоится в четверг, 20-го июля, и начнется в 22:00 по времени Астаны.

Напомним, в первом матче "Тобол" одержал победу со счетом 2:1.