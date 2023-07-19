"Тобол" прилетел в Финляндию на ответный матч Лиги конференций

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Футболисты и тренерский штаб костанайского "Тобола" прибыли в Финляндию, где им предстоит провести ответный матч против местного клуба "Хонка" в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Сегодня, 19 июля, у команды запланирована тренировка на стадионе Myyrmäen.
Сама ответная игра состоится в четверг, 20-го июля, и начнется в 22:00 по времени Астаны.
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