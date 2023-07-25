Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига конференций
Комментарии

"Тобол" попал в сложную ситуацию перед важным матчем в Европе

"Тобол" попал в сложную ситуацию перед важным матчем в Европе
©ФК "Тобол"

Костанайский "Тобол" столкнулся с организационными сложностями перед матчем квалификации Лиги конференций против швейцарского "Базеля", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По словам совладельца "Тобола" Алимжана Калдиярова, костанайцы смогут вылететь на матч в Швейцарию лишь в день матча. Это связано со сроками получения виз.

Игра "Базель" - "Тобол" пройдет 27 июля. Встреча начнется в 23:30 по времени Астаны. Напомним. что в первом раунде костанайцы прошли финскую "Хонку", победив со счетом 2:1 на своем поле, и сыграв вничью на выезде 0:0.  

"Посольство Финляндии почти две недели не выдавало для ФК "Тобол" мультивизы для въезда в Шенгенскую зону. По воле случая (может, и нет) они решили выдать визы на следующий день после того, как мы выиграли их команду "Хонку" со счетом 2:1.

Нам дали однократные визы, которые действуют всего три дня. Таким действием нашу следующую игру в Еврокубке поставили под угрозу. Мы только в пятницу вернулись из Финляндии, пройдя в следующий этап Еврокубка. В промежутке, в воскресенье, мы обыграли "Окжетпес" со счетом 2:0.

Соответственно, мы физически только в понедельник смогли податься на шенген через швейцарское посольство. Однако, даже при самом оперативном рассмотрении виз для всей команды из 50-ти человек, мы сможем вылететь в Швейцарию только в день самой игры, а затем бежать после восьмичасового перелета с самолета сразу на стадион, чтобы играть против "Базеля", полуфиналистов последних двух сезонов Лиги конференций УЕФА!

Все мы должны понимать, что подобная игра без предыгровой тренировки и положенного отдыха напрямую скажется на качестве игры.

Друзья, просто хочу, чтобы вы были в курсе всех событий, ведь футбол происходит и за пределами стадиона", - заявил совладелец "Тобола" на свой странице в Instagram..

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Тобол ФК Казахстан Финляндия Лига конференций

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus