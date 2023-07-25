"Тобол" попал в сложную ситуацию перед важным матчем в Европе

Костанайский "Тобол" столкнулся с организационными сложностями перед матчем квалификации Лиги конференций против швейцарского "Базеля", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По словам совладельца "Тобола" Алимжана Калдиярова, костанайцы смогут вылететь на матч в Швейцарию лишь в день матча. Это связано со сроками получения виз.

Игра "Базель" - "Тобол" пройдет 27 июля. Встреча начнется в 23:30 по времени Астаны. Напомним. что в первом раунде костанайцы прошли финскую "Хонку", победив со счетом 2:1 на своем поле, и сыграв вничью на выезде 0:0.