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Лига конференций
Вчера 10:10
 

Стала известна цена вылета "Астаны" из еврокубков

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Стала известна цена вылета "Астаны" из еврокубков ©ФК "Астана"

В случае неудачи в матче квалификации Лиги конференций "Астана" может сменить своего главного тренера, передает Vesti.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

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В случае неудачи в матче квалификации Лиги конференций "Астана" может сменить своего главного тренера, передает Vesti.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

С высокой долей вероятности руководство клуба отправит в отставку Григория Бабаяна, если команда не пройдет в квалификации Лиги Конференций норвежский "Бранн", отмечает издание.

В таком случае основным кандидатом на смену Бабаяна называют российского специалиста Сергея Ташуева. Отмечается, что интерес к 65-летнему тренеру также есть и от российских клубов.

Ташуев возглавлял украинский "Металлург", а также российские "Салют-Энергию", "Краснодар", "Спартак-Нальчик", "Кубань", "Факел", "Ахмат", "Анжи", "Чайка" и другие.

Напомним, что в первой встрече Лиги конференций казахстанцы уступили "Бранну" на выезде (0:2). Ответный поединок состоится сегодня, 29 августа, а прямая трансляция доступна по этой ссылке.

 

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