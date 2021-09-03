Соперник "Кайрата" представил заявку на групповой этап Лиги конференций

Азербайджанский "Карабах" представил полную заявку на групповой этап Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как передает azerisport.com, главный тренер агдамцев Гурбан Гурбанов включил в заявку 28 футболистов:

Вратари: Шахруддин Магомедалиев, Эмиль Балаев, Амин Рамазанов, Айхан Аразлы.

Защитники: Рахиль Мамедов, Максим Медведев, Бахлул Мустафазаде, Замик Алиев, Марко Вешович, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Бадави Гусейнов, Кевин Медина, Нихад Гулиев.

Полузащитники: Гара Гараев, Патрик Андраде, Ричард Алмейда, Абделла Зубир, Хайме Ромеро, Гаспар Панадеро, Исмаил Ибрагимли, Филип Озобич, Кади, Торал Байрамов, Гусейн Гусейнзаде.

Нападающие: Муса Гурбанлы, Ибрахима Ваджи, Рамиль Шейдаев.

"Карабах" выступает в группе H, где его соперниками являются "Базель" (Швейцария), "Кайрат" (Казахстан) и "Омония" (Кипр).

Напомним, что первый матч "Кайрат" проведет на своем поле с "Омонией" 16 сентября. Начало - в 20:30 по времени Нур-Султана.

Стало известно расписание матчей "Кайрата" в группе Лиги конференций

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