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Соперник "Кайрата" по группе Лиги конференций собрался подписать экс-игрока "Астаны"

Соперник "Кайрата" по группе Лиги конференций собрался подписать экс-игрока "Астаны"
©azerifootball.com
Новости спорта Футбол Лига конференций

Бразильский футболист Педро Энрике может перейти в азербайджанский "Карабах", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным источника, азербайджанцы ищут усиление перед еврокубками и хотят вернуть бразильца, выступающего сейчас за турецкий "Сивасспор".

При этом за "Карабах" играет другой экс-игрок Астаны Ричард Алмейда.

Отметим, что клуб из Агдама - один из соперников "Кайрата" по групповому этапу Лиги конференций. В квартете H алматинцы также сыграют с кипрской "Омонией" и швейцарским "Базелем".

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Метки:
КПЛ-2021 Кайрат ФК Астана ФК Лига конференций Азербайджан

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