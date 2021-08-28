Соперник "Кайрата" по группе Лиги конференций собрался подписать экс-игрока "Астаны"

Бразильский футболист Педро Энрике может перейти в азербайджанский "Карабах", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным источника, азербайджанцы ищут усиление перед еврокубками и хотят вернуть бразильца, выступающего сейчас за турецкий "Сивасспор".

При этом за "Карабах" играет другой экс-игрок Астаны Ричард Алмейда.

Отметим, что клуб из Агдама - один из соперников "Кайрата" по групповому этапу Лиги конференций. В квартете H алматинцы также сыграют с кипрской "Омонией" и швейцарским "Базелем".

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