"Шахтер" потерпел фиаско в Израиле и остался без группы Лиги конференций

"Шахтер" потерпел поражение от тель-авивского "Маккаби" в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Тель-Авиве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Отличились Идан Нахмиас (18-я минута) и Дан Глазер (40-я).

В первой игре в Нур-Султане "горняки" также уступили (1:2). Таким образом, они проиграли противостояние с общим счетом 1:4 и не смогли пробиться в группу ЛК.

"Шахтер" в предыдущих раундах обыграл румынский Стяуа (0:1, 2:1, по пенальти 5:3) и украинский "Колос" (0:0, 0:0, по пенальти 3:1).

Как итог, от Казахстана в групповой этап турнира прошел только "Кайрат", который по сумме двух игр оказался сильнее люксембургской "Фолы". Ранее алматинский клуб никогда не играл в основной сетке еврокубков.

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