Президент "Фиорентины" назвал фанатов "Вест Хэма" животными

Президент итальянской "Фиорентины" Рокко Коммиссо критически высказался о поведении фанатов английского "Вест Хэма" во время финального матча Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Что я должен сказать? Я ждал победы. Но были случаи, когда судья должен был действовать лучше. Йовичу сломали нос, затем случай с Бираги. Я разговаривал с президентом Премьер-лиги, сказав ему, что все они (болельщики "Вест Хэма". - Прим. ред.) животные из-за того, как они обращались с нашими футболистами.

Это поражение несправедливо. Мы могли выиграть со счетом 3:0. Мне жаль болельщиков, которые заслуживали большего", - приводит слова Коммиссо британское издание Daily Mail.