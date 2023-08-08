Оценены шансы "Тобола" и "Актобе" на попадание в группу Лиги конференций

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Булат Есмагамбетов в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал шансы "Тобола" и "Актобе" попасть в групповой раунд Лиги конференций. В ходе беседы он отметил самых серьезных соперников для казахстанских клубов.

"Есть ощущение, что в этом сезоне сразу два клуба могут оказаться в групповом этапе Лиги конференций. Соперники непростые, но шансы есть. У "Актобе" на пути в группу основной преградой является представитель Румынии. С другой стороны, это команда не самого высокого уровня, а значит добиться успеха реально. Норвежцы и армяне еще слабее румынских клубов. Я думаю, что все в руках "Актобе" - шансы 50 на 50.

У "Тобола" все гораздо сложнее. После перфоманса в первой игре с "Базелем" костанайский клуб едва спасся в домашнем матче. В чемпионате клуб лихорадит и никто не знает, как сыграют ребята против ирландцев. Да, по уровню чемпионата и подбору игроков "Тобол" - фаворит противостояния. Однако мы уже не раз обжигались на командах из скромных чемпионатов. Если костанайцам удастся поймать кураж и максимально выложиться, то шансы на выход в групповой этап появятся", - отметил Есмагамбетов.

Отметим, что "Актобе" сыграет против "Сепси" (Румыния), а в случае победы выйдет на победителя противостояния "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Пюник" (Армения).

"Тобол" померится силами с "Дерри Сити" (Ирландия). А в следующей стадии им предстоит встретится с лучшим в паре "Виктория Пльзень" (Чехия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта).

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