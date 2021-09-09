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"Омония" лишилась лидера на матч с "Кайратом" в группе Лиги конференций

"Омония" лишилась лидера на матч с "Кайратом" в группе Лиги конференций
©azerisport.com
Новости спорта Футбол Лига конференций

Кипрская "Омония" потеряла одного из своих лидеров Миккела Дискеруда на предстоящие матчи группы H Лиги конференций, сообщает Azerisport.com.

Отмечается, что он не сыграет против "Кайрата" (16 сентября) и азербайджанского "Карабаха" (30 сентября).

Бывший хавбек сборной США Миккел Дискеруд пропустит около 20 дней.

Напомним, что матч с "Омонией" пройдет в Алматы. Начало - в 20:30 по времени Нур-Султана. С расписанием игр в группе Н можно ознакомиться здесь.

Для "Кайрата" это дебютное выступление в основной стадии еврокубкового турнира.

"Кайрат" определился с заявкой на групповой этап Лиги конференций

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Метки:
Лига конференций Кайрат ФК Кипр

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