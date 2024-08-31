Официально стало известно когда "Астана" сыграет с "Челси"

Стало известно расписание общего этапа Лиги конференций с участием "Астаны", сообщают Vesti.kz.

Столичный сыграет с лондонским "Челси" (дома), кипрским АПОЕЛом (на выезде), португальской "Виторией" (дома), валлийским ТНС (на выезде), сербским ТСЦ (дома) и кипрским "Пафосом" (на выезде).

3 октября "Астана" примет сербский ТСЦ. 24 октября подопечные Григория Бабаяна встретятся на выезде с валлийским ТНС, а 7 ноября сыграют в Греции с "Пафосом".

28 ноября столичный клуб примет португальскую "Виторию", а главный матч для казахстанских болельщиков против "Челси" столичный клуб проведет на своем поле 12 декабря.

В заключительном туре "Астана" сыграет на выезде с кипрским АПОЭЛом.

Все матчи общего этапа будут проводиться в системе единой лиги, в соответствии с которой каждый клуб (всего их 36) проведет по одной игре с шестью разными соперниками - три дома и три на выезде. Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.