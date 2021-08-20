Образцовая атака, результативный Лав и эффективный Алвеш. Разбор победного матча "Кайрата" в Лиге конференций

"Кайрат", разгромив на выезде "Фолу" (4:1) из Люксембурга, сделал уверенную заявку на выход в групповую стадию Лиги конференций. Корреспондент Vesti.kz проанализировал игру алматинцев и объяснил, за счет чего они добились успеха и стоят на пороге исторического для себя момента.

"Кайрат" играл в Люксембурге после трех подряд неудачных матчей в еврокубках. Несмотря на более высокий статус "Кайрата", разницу в подборе игроков, их стоимости и прочих составляющих, из которых формируются расклады в пользу алматинцев, определенная тревога все же присутствовала. Во-первых, у руля команды встал неопытный Артем Гавриленко. Во-вторых, судя по предыдущим матчам с "Алашкертом", с настроем игроков были явные проблемы. В-третьих, "желто-черные" по-прежнему испытывают кадровые проблемы. В игре с "Фолой" Гавриленко не смог рассчитывать на целый ряд ключевых исполнителей, таких как Нуралы Алип, Айбол Абикен и Денис Поляков. Все трое были дисквалифицированы. Помимо них, до сих пор травмированы Небойша Косович и Жоао Пауло.

К слову, опасения подтвердились на 19-й минуте, когда ошибся Стас Покатилов. Вратарь алматинцев начал гадать во время исполнения штрафного и пропустил гол, который был полностью на его совести.

Кроме того, по первым минутам матча бросилось в глаза проседание средней линии "Кайрата", это выразилось в том, как алматинцы выходили из обороны в атаку. Все делалось, минуя среднюю линию, путем забросов от центральных защитников Раде Дугалича и Маки Баньяка в сторону нападающих. Не особо впечатлил Арсен Буранчиев. Молодой полузащитник "Кайрата" выступал в опорной зоне и, очевидно, не сильно справился со своими функциями. Причем это наблюдалось не только в начале, а на всем протяжении матча.

Из позитивного можно отметить, как сыграла атакующая линия. Во всех четырех голах нападающие "Кайрата" приняли непосредственное участие. Три из них форварды записали на свой счет - дубль у Вагнера Лава и один у Артура Шушеначева. В первой голевой атаке Хосе Канте увел за собой двух защитников, Лав, выдержав паузу, отдал на свободную зону, где был Шушеначев. Во втором голе Шушеначев и Лав показали высокий уровень взаимодействия в штрафной площади. В эпизоде с последним взятием ворот Канте заработал пенальти, который реализовал Лав.

Стоит отметить, как неплохо проявил себя новичок "желто-черных" Рикарду Алвеш. Португальский полузащитник хорошо организовывал игру, опасно исполнял стандарты и забил гол. Если он также продолжит набирать форму, то осенью это будет неплохим подспорьем в игре "Кайрата".

Нельзя не сказать об игре Баньяка, который провел очередной хороший матч. Камерунец поучаствовал в голевой атаке и вообще смотрелся убедительно, совершив минимум ошибок.

В целом "Кайрат" выиграл на классе, без надрыва и излишней драмы. Команда, безусловно, получила хорошие эмоции перед ответной игрой.

Учитывая убедительный выездной результат, стоит полагать, что и в Алматы "Кайрат" не познает проблем. Ответная игра пройдет 26 августа. В случае успеха чемпион Казахстана впервые в своей истории выйдет в групповую стадию еврокубков, в данном случае Лиги конференций.

Фото: ФК "Кайрат"©

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