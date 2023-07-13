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Реклама Новости спорта Футбол Лига конференций Вчера 23:30 Комментарии Небитый казахстанский супертяж отреагировал на победу "Тобола" в еврокубках ©Universum Boxing Непобежденный казахстанский боксер-супертяж Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО), уроженец Костанайской области, посетил матч "Тобола" в Лиге конференций, сообщают Vesti.kz. В своем аккаунте в Instagram он опубликовал фото с игры, которая прошла на домашней арене клуба. Напомним, "Тобол" со счетом 2:1 обыграл финский клуб "Хонка". Ответный матч команды проведут 20 июля в Вантаа (Финляндия). Поделиться в соц. сетях:













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