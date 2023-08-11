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Назван фаворит в ответном матче "Тобола" в Лиге конференций

Назван фаворит в ответном матче "Тобола" в Лиге конференций
©ФК "Тобол"

Ирландский обозреватель irishtimes.com Саймон Коллинз прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу "Тобола" в первом матче квалификации Лиги конференций против "Дерри сити". В ходе беседы он заявил, что исход встречи мог быть совсем иным.

Встреча команд прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 65-й минуте забил полузащитник "Тобола" Роман Асранкулов.

"Учитывая, что "Тобол" выбил "Базель" - все понимают уровень казахстанского клуба. Если смотреть с данной точки зрения, то минимальное поражение - это хороший результат. Стоит отметить Махера - голкипера "Дерри сити", который провел идеальный матч. Все могло завершиться без голов, но чудесный удар казахстанского нападающего все изменил.

Есть отдельные вопросы к главному судье матча, который оставил без внимания грубую игру казахстанских игроков. Однако, несмотря на давление, у гостей были шансы на ничью. К сожалению, реализация подвела. Тем не менее, в ответной игре есть хорошие шансы. "Дерри" способны победить "Тобол", но фаворитами все равно будут казахстанцы", - отметил Коллинз.

Ответная игра состоится 18 августа в Ирландии. Победитель пары сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций.

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Лига конференций

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