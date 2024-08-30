"Мы играли за Казахстан". Легионер "Астаны" - о победе над "Бранном"

"Астана" разгромила в ответном матче квалификации Лиги конференций норвежский "Бранн" и вышла в групповой этап турнира. Полузащитник столичного клуба Назми Грипши поделился своим мнением о прошедшей игре, передают Vesti.kz.

Хавбек считает, что команда Григория Бабаяна показала лучшую игру в этом сезоне.

"Это лучший футбол в этом сезоне. Я должен поблагодарить фанатов, которые пришли сегодня, несмотря не плохую погоду, поддерживали нас и гнали вперед. Благодаря этому мы теперь в групповом этапе. Для меня это особенно приятно, так как третий год подряд я буду играть на групповой стадии еврокубка. У нас фантастическая команда, лучший тренер. Я просто счастлив.

Я думаю, неважно, болели ли за нас сегодня алматинцы или астанчане – мы играли за Казахстан. Сейчас мы в групповом этапе Лиги конференций и будем представлять страну на мировой арене", - цитирует Грипши sportplustv.kz.