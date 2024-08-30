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"Мы играли за Казахстан". Легионер "Астаны" - о победе над "Бранном"

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"Мы играли за Казахстан". Легионер "Астаны" - о победе над "Бранном" ©ФК "Астана"

"Астана" разгромила в ответном матче квалификации Лиги конференций норвежский "Бранн" и вышла в групповой этап турнира. Полузащитник столичного клуба Назми Грипши поделился своим мнением о прошедшей игре, передают Vesti.kz

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"Астана" разгромила в ответном матче квалификации Лиги конференций норвежский "Бранн" и вышла в групповой этап турнира. Полузащитник столичного клуба Назми Грипши поделился своим мнением о прошедшей игре, передают Vesti.kz

Хавбек считает, что команда Григория Бабаяна показала лучшую игру в этом сезоне. 

"Это лучший футбол в этом сезоне. Я должен поблагодарить фанатов, которые пришли сегодня, несмотря не плохую погоду, поддерживали нас и гнали вперед. Благодаря этому мы теперь в групповом этапе. Для меня это особенно приятно, так как третий год подряд я буду играть на групповой стадии еврокубка. У нас фантастическая команда, лучший тренер. Я просто счастлив.

Я думаю, неважно, болели ли за нас сегодня алматинцы или астанчане –  мы играли за Казахстан. Сейчас мы в групповом этапе Лиги конференций и будем представлять страну на мировой арене", - цитирует Грипши sportplustv.kz

Напомним, что "Астана" второй сезон кряду примет участие в групповом этапе Лиги конференций.

Астана ФК Лига конференций Футбол

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